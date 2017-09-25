Антиконституционные услуги. Иностранцы в городе. Разговоры о будущем. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

Практически все порядки, которыми Нарва регулирует оказание социальных услуг, противоречат конституции. Так считает канцлер права Юлле Мадисе. Нарва с такой оценкой не согласна.

На прошлой неделе министр культуры Индрек Саар привез в Нарву целый автобус иностранцев. Были представители посольств, бизнеса и фондов. Главная цель: показать город, улучшить его имидж и продемонстрировать разнообразные проекты, призванные развить город.

Будущее Нарвы и Нарвского региона будут обсуждать и на одноименной конференции 28-го сентября. Выступают сплошь именитые гости: Тийт Вяхи, Сийм Каллас, Райво Варе. В диалоге с местными бизнесменами и политиками обсудят, как региону жить дальше.

Ведущий – Михаил Комашко.