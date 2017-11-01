Подробности из Нарвы

1 ноября депутаты выберут главу исполнительной власти города Нарвы. По прогнозам и предварительным данным, никаких сюрпризов не ожидается.

Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт откроет пешеходный пограничный пункт "Нарва-2", который был закрыт на реконструкцию в 2015 году.

С нового года планируется повышение минимальной зарплаты. Для работодателя, чтобы повысить ставку минимальной зарплаты, необходимо будет повышать производительность труда. Какая зарплата у жителей приграничного города и какая, по их мнению, должна быть.

Ведущая – Светлана Чехова.