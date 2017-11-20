Нарвские проекты в действии. Музей и деньги. Первое место "Синей птицы". "Подробности из Нарвы" в 13:30.

В ближайшее время в Нарве будут реализовываться два крупных проекта. Правда, Ратушу и ратушную площадь не успеют сделать к столетию республики, но проведение поставки запланировано уже на январь. Внутригородские велодорожки также готовы для объявления госпоставки. О том, как соединить сеть дорожек Нарвы и Нарва-Йыэсуу, еще придется договариваться.

Власти Нарвы еще не решили, какая будет сумма поддержки нарвского музея на следующий год. Городское собрание ждет итогов конкурса на должность руководителя. А тем временем министерство культуры указывает на нехватку денег в музее еще в этом году.

Вокальный коллектив из Силламяэской музыкальной школы "Синяя птица" привез первое место с международного конкурса из украинского города Бровары. Гости Нарвской студии – руководители-хоровики Михаил и Светлана Горюшины и участница вокального коллектива"Синяя птица" Лиза Беликова.

Ведущая передачи – Галина Шустрова.