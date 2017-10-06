Подробности из Нарвы

Открылось представительство дистрибьютера автомобильных запчастей в Европе Inter Cars. Это первый и пока единственный склад в Ида-Вирумаа, предназначенный для определенного сегмента клиентов.

В Нарве откроют мемориал, посвященный воинам, погибшим в Афганистане. Из более тысячи, призванных из Эстонской Республики молодых людей, 37 эстонских военнослужащих погибло в период с 1979 до 1989 гг.

С 1 октября введено зимнее расписание автобусов. Акцент на учащихся школ, детей, посещающих дошкольные учреждения и горожан, работающих по стандартному графику. Нововведение на маршрутах, направляющихся в сторону садоводческих товариществ Нарвы.

Ведущая – Светлана Чехова.