Подробности из Нарвы
Новости. Молодежь и дебаты. Белые в Ивангороде! «Подробности из Нарвы» в 13:30.
- Сегодня на Петровской площади Нарвы состоится передача останков 11 воинов, солдат Советской армии, погибших на Нарвском плацдарме в 1944 году. Эстонская сторона передаст останки городу Сланцы, чтобы там предать их земле на Военном мемориале.
- В Нарве прошли очередные политические дебаты. Тема: молодежь и образование. Представители всех шести избирательных списков говорили о своей молодежной повестке. Но многие юные нарвитяне весьма критически отнеслись к выступлениям.
- В Ивангороде прошла крупная реконструкция событий гражданской войны. Главная цель: помнить военную историю ради мирного будущего.
Ведущий — Михаил Комашко.
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