Подробности из Нарвы

Министерство образования на днях прислало Нарве проект договора о строительстве госгимназии. Нарвитяне ответили поправками: они хотят больше мест, своих представителей в попечительском совете и строительство спортивного зала. Как бы то ни было, и город и государство планируют, что 1 сентября 2021 года выпускники эстонских и русских основных школ пойдут учиться под одну крышу.

В полдень на Ратушной площади избирательный союз "Наша Нарва" публично знакомил горожан со своей предвыборной платформой. По словам лидера списка Катри Райк, место было выбрано как символ городской власти в прошлом и будущем, а смысл действа – не только представить нарвитянам свою команду, но и выслушать мнения и чаяния горожан.

Центристы открыли концертный зал в Доме народов. На фоне того, что другие концертные площадки в Нарве до сих пор закрыты – ремонт в Ругодиве затянулся, а частный КЦ Geneva откроется лишь в октябре – даже небольшой обновленный зал национальные общества приняли с воодушевлением. Правда, там пока нет звукового оборудования и оформления сцены: для этого нужна новая госпоставка.

Ведущий — Михаил Комашко.