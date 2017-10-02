Неделя предпринимательства. Нарвская Ратуша на стадии реновации. История с телевизором. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

Строительные работы на привокзальной площади Нарвы не завершились в срок, в сентябре. Две причины: обнаруженная на месте работ старинная булыжная мостовая и там же – действующая теплотрасса, которой нет на карте города.

Нарвская Неделя предпринимательства богата на мероприятия и встречи. Но о высокой эффективности ее результатов говорить преждевременно. Достаточно отметить, что в программе уделено внимание "новой" экономике: старт-апам и IT-сфере.

Клиент всегда прав? Или не прав вовсе? История одной покупки заставляет вновь обратиться к законодательству в области защиты прав потребителя.

Анонс программы "Народу важно".

Ведущая – Галина Шустрова.