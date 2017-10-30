В Нарва-Йыэсуу все спокойно? Медали из Москвы. Выставка редких картин. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

В Нарва-Йыэсуу новая власть прошла первое испытание голосованием. Председателя выбрали на редкость единодушно. Неужели городское собрание курортного города это больше не место для дискуссии?

Воспитанники нарвского спортивного клуба "Флоретт" – фехтовальщики-колясочники, 15-летние братья Красиковы привезли 2 золотые и 2 бронзовые медали из Москвы.

В художественной галерее Нарвского музея необычная выставка. Из запасников достали картины, которые "выгуливают" реже солнечных затмений.

Ведущий – Юрий Николаев.