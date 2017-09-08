Парковка за деньги. Преступники во власти. Выставка о людях Кренгольма. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

Главная нарвская гостевая парковка – Петровская площадь – превратится в платную парковочную зону. Нарвитянам надоели автомобили жителей соседних городов. Носильщикам товаров в Россию тоже придется искать новый перевалочный пункт.

Закон не запрещает преступникам баллотироваться в местные органы власти. Пользователи социальной сети Facebook спорят, пристало ли отцам города выполнение своих рабочих обязанностей выдавать за супер-достижения. Скоро выборы.

Сегодня в в нарвской художественной резиденции откроется фотовыставка о бывших работниках бывшей Кренгольмской мануфактуры. В Афише выходного дня концерты от классической музыки до тяжелого рока.

Ведущий – Юрий Николаев.