В Нарве председатель избран. В Силламяэ идут переговоры. Афиша выходного дня. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

На состоявшейся сессии городского собрания Нарвы избран его председатель и два заместителя. Все – представители ведущей (22 человека) фракции новоизбранного состава горсобрания – центристской. Оппозиция тоже предлагала своего кандидата на место председателя, но проиграла, набрав по итогам тайного голосования 6 голосов. Михаил Стальнухин, оказавшись вне центристской фракции, покинул сессию.

Каковы намерения победившей на муниципальных выборах центристской партии в Силламяэ? Узнаем об этом от руководителя регионального отделения партии центристов.

Соглашение о повышении минимальной зарплаты достигнуто. Какова оценка? Комментарий профсоюзного активиста.

Афиша выходного дня включает концерты классики и поп-музыки.

Ведущая – Галина Шустрова.