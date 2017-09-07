Подробности из Нарвы

Два прошлых Фестиваля предубеждений в Нарве горожане не оценили. Теперь новые организаторы опять зовут нарвитян собраться и обсуждать, но уже под новым названием. А нужны ли местным такие "кухонные" разговоры, вынесенные на Ратушную площадь? И кто ответит за "базар"?



Разобраться попробуем с гостями студии: организатором "Bazar Narva" Валерией Лавровой и скептиком такого рода мероприятий журналистом Сергеем Степановым.



Ведущий – Михаил Комашко.