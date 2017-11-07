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Подробности из Нарвы

Cегодня 07.11.2017
Рубрика: Raadio 4

Шахматные звезды в Нарве. Горожане о 7-м ноября. Встреча с консулом США.

В воскресенье в Нарве на базе Нарвского дома детского творчества открылся международный юношеский шахматный турнир "Шахматные звезды Балтийского моря", посвященный Паулю Кересу. В город приехало около 50 юных шахматистов из 4-х стран. Почетным гостем турнира стал международный гроссмейстер Алексей Широв из Латвии, один из самых ярких шахматистов современности.

Сегодня ровно 100 лет, как в соседней России произошла Великая Октябрьская Революция. Люди, рожденные в СССР, вспоминают 7 ноября как праздничный день. Демонстрация, праздничное настроение, застолье в окружении семьи и в компании друзей. Итоги уличного опроса.

Вчера на встрече с американским консулом нарвитяне интересовались, как не попасться мошенникам в розыгрыше грин-карты, как уехать на работу в США и зачем нужна виза, если граждане Эстонии могут путешествовать в Соединенные штаты без нее.

Криминальная хроника: итоги происшествий за сутки.

Ведущая – Галина Шустрова.

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