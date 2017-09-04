Подробности из Нарвы
Студенты с востока. Недвижимость на продажу. Словесный базар на Ратушной площади. "Подробности из Нарвы" в 13:30.
В Нарвском колледже начали учебу 18 студентов из России, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Иностранные студенты в вузах Эстонии не редкость, но нарвские иностранцы – особенные.
Если традиционный нарратив самих нарвитян о жизни в городе обычно пессимистичный, то маклеры отмечают увеличение активности на рынке недвижимости. Что происходит с нарвской "недвижкой" и в чем причина роста сделок?
В субботу нарвитян созывают на словесный базар. Обычно жители Нарвы к фестивалям мнений относятся сдержанно, но организаторы надеются, что народ на обсуждение насущных проблем придет.
Ведущий – Юрий Николаев.
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