Студенты с востока. Недвижимость на продажу. Словесный базар на Ратушной площади. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

В Нарвском колледже начали учебу 18 студентов из России, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Иностранные студенты в вузах Эстонии не редкость, но нарвские иностранцы – особенные.

Если традиционный нарратив самих нарвитян о жизни в городе обычно пессимистичный, то маклеры отмечают увеличение активности на рынке недвижимости. Что происходит с нарвской "недвижкой" и в чем причина роста сделок?



В субботу нарвитян созывают на словесный базар. Обычно жители Нарвы к фестивалям мнений относятся сдержанно, но организаторы надеются, что народ на обсуждение насущных проблем придет.



Ведущий – Юрий Николаев.