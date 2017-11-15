Подробности из Нарвы

В свете новой системы налогообложения учим заново привычные понятия. Что такое доход? Кому и какое заявление нужно подать, а кому совсем не обязательно? И главное – зачем работникам прогнозировать свою заработную плату на год вперед? Пояснения налогового департамента.



Нарвские депутаты ссорятся и судятся. Конфликт народных избранников комментирует автор законодательных поправок, по которым оппозиция имеет право на представительство в комиссиях.



Нарвский театральный режиссер, художественный руководитель театра Ильмарине, Юрий Михалев, отметил свое 70-летие. Правила жизни мастера и благодарность учеников.



Ведущий – Юрий Николаев.