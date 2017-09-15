Открытие Женевы. Герб на прокат. Советы грибникам. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

Концертный зал культурного центра Женева откроется после основательного ремонта. Нарва может вновь принимать крупные концерты.

Нарвские центристы используют в партийной рекламе официальный герб города. Это разрешено, но только с ведома городской управы. Такого разрешения управа пока не давала.

Примета осени - грибники пошли за грибами, а стражи порядка за грибниками. Советы полиции, как вести себя заблудившимся горожанам.

Главное событие в афише в ыходного дня — открытие 13 сезона в Йыхвиском концертном доме.

Ведущий — Юрий Николаев.