Подробности из Нарвы
Петровская площадь как платная парковка. Дни миноги 2017.
Власти Нарвы готовятся сделать Петровскую площадь платной для припаркованных машин. Центральную городскую площадь многие автомобилисты используют как долгосрочную стоянку, когда посещают Россию. Но сразу вводить плату нельзя: первым шагом в реализации плана будет установка шлагбаумов для ограничения въезда на территорию расположенных рядом домов.
Уже в третий раз рестораны Нарвы и Нарва-Йыесуу включают блюда из миноги в свое меню. Открытие и гала-ужин фестиваля "Дни миноги" пройдёт в этот четверг. По мнению организаторов, минога – наш реальный местный бренд, а вызовы в ее приготовлении только увеличивают ценность.
Ведущий – Михаил Комашко.
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