Подробности из Нарвы

Власти Нарвы готовятся сделать Петровскую площадь платной для припаркованных машин. Центральную городскую площадь многие автомобилисты используют как долгосрочную стоянку, когда посещают Россию. Но сразу вводить плату нельзя: первым шагом в реализации плана будет установка шлагбаумов для ограничения въезда на территорию расположенных рядом домов.

Уже в третий раз рестораны Нарвы и Нарва-Йыесуу включают блюда из миноги в свое меню. Открытие и гала-ужин фестиваля "Дни миноги" пройдёт в этот четверг. По мнению организаторов, минога – наш реальный местный бренд, а вызовы в ее приготовлении только увеличивают ценность.

Ведущий – Михаил Комашко.