Как проголосуют нарвитяне? Латвийский взгляд. Грачи возвращаются. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

Газета "Нарвский рабочий" совместно с Нарвским колледжем выяснили предвыборные настроения горожан. По данным опроса в городское собрание пройдут два избирательных списка. Почти 20% опрошенных с выбором еще не определились.

Журналист Латвийского телевидения сравнивает местные выборы соседних стран. Сравнение в пользу Эстонии, особенно в отношении прав неграждан.

В афише выходного дня: возрождение легендарного нарвского рок-фестиваля Грачи возвращаются, открытие фотовыставки о Кренгольме и осенний праздник общества Нарвамаа.

Ведущий – Юрий Николаев.