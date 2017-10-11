Голосование по-нарвски. Детей научат выбирать. Таксисты хвалят языковые курсы. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

Где кончается избирательная кампания и начинается давление на избирателя? Особенности голосования по-нарвски комментирует политолог Кристина Каллас.

Нарвские организации неформального обучения VitaTiim и Vestifex проведут ежегодный Коннектор.

Организаторы не скрывают, что тема семинара связана с грядущими выборами и участием в них избирателей школьного возраста.

Фонд интеграции приглашает 100 нарвских таксистов на бесплатные курсы изучения эстонского языка. Однако десятки нарвских таксистов уже проходят обучение на курсах, подготовленных Департаментом развития и экономики Нарвы. Таксистам курсы нравятся.

Ведущий – Юрий Николаев.