Подробности из Нарвы

Старый новый мэр. Нарва на 3-м месте. О шахматах и миноге.

Сенсации не произошло: центристская фракция горсобрания Нарвы выбрала своего ставленника. Тармо Таммисте как долгожитель в должности мэра вновь избран градоначальником. Оппозиционные депутаты предложили свою кандидатуру, но проиграли. Зато при голосовании председателей комиссий продемонстрировали свое влияние.

Нарва занимает 3-е место по предоставлению проектов в европейские фонды и на этом же месте по получению дотаций.

Число пересекающих границу на открытом недавно пешеходном погранпункте "Нарва 2 – Ивангород" может возрасти, поскольку с собой допускается переносить товар. Но! Есть нюансы.

Спасательный департамент организует в Нарве бесплатные курсы с намерением увеличить количество добровольных спасателей.

В Нарвском колледже ТУ состоится научный семинар, посвященный памяти профессора Сергея Геннадьевича Исакова.

Культурная афиша – это концерты, турнир "Шахматные звезды Балтийского моря" и Дни миноги.

Ведущая – Галина Шустрова.