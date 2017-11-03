Подробности из Нарвы
Старый новый мэр. Нарва на 3-м месте. О шахматах и миноге.
Сенсации не произошло: центристская фракция горсобрания Нарвы выбрала своего ставленника. Тармо Таммисте как долгожитель в должности мэра вновь избран градоначальником. Оппозиционные депутаты предложили свою кандидатуру, но проиграли. Зато при голосовании председателей комиссий продемонстрировали свое влияние.
Нарва занимает 3-е место по предоставлению проектов в европейские фонды и на этом же месте по получению дотаций.
Число пересекающих границу на открытом недавно пешеходном погранпункте "Нарва 2 – Ивангород" может возрасти, поскольку с собой допускается переносить товар. Но! Есть нюансы.
Спасательный департамент организует в Нарве бесплатные курсы с намерением увеличить количество добровольных спасателей.
В Нарвском колледже ТУ состоится научный семинар, посвященный памяти профессора Сергея Геннадьевича Исакова.
Культурная афиша – это концерты, турнир "Шахматные звезды Балтийского моря" и Дни миноги.
Ведущая – Галина Шустрова.
Там нет комментариев. Будьте первым!