В Нарве шесть избирательных списков. Школьная Нарва. Дни оперы. "Подробности из Нарвы" в 13:30.

Как выглядит школьная Нарва в цифровом выражении? Первоклассников меньше, 12-классников больше, а всего 6080 учеников. Количество педагогов осталось на прежнем уровне, но есть вакантные места.

Тартуский окружной суд получил апелляционные жалобы председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова и его адвоката, но пока не принял их в производство.

В Нарве продолжаются работы по реконструкции Темного сада – центрального городского парка

Договор с организатором пункта питания в Пляжном здании Нарвы подписан. Ресторан обещают открыть уже в этом сезоне

По итогам вчерашней регистрации избирательных списков, в рамках предстоящих муниципальных выборов, в Нарве их шесть. Кандидатов в депутаты, стремящихся попасть во власть, в 7 раз больше, чем в городском собрании мест.

Сегодня в Нарва-Йыэсуу состоится первый концерт фестиваля современной классической музыки под названием "Дни оперы в Нарве". В студии – организатор мероприятия, певица Юлия Савицкая.

Ведущая – Галина Шустрова.