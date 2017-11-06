Подробности из Нарвы

Предложения о постройке городского приюта для бездомных животных в Нарве остаются разговорами. Тем временем каждую осень на нарвских дачах живут сотни беспризорных кошек. Частным приютам собрать их не под силу, а домой нарвитяне кошек брать не хотят.

В Нарве прошел тур Президентского турнира по школьным дебатам. Юные нарвитяне увлеченно занимаются развитием своего ораторского мастерства, однако массовости и профессионализма не хватает. Британский совет поддержал проект по развитию клубов дебатов на Северо-Востоке.

В пятницу в Нарвском колледже ТУ прошел V Научный семинар ESTO-RUSSIKA, посвященный памяти уроженца Нарвы профессора Сергея Исакова. На семинаре состоялась презентация его последнего труда "Хроника русской культурной и общественной жизни в Эстонии".

Ведущий – Михаил Комашко.