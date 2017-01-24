Программа приграничного сотрудничества Россия – Эстония: Муствеэ намерен учавствовать. Конкурс GLEN приглашает волонтеров. Развивающая программа для подростков SPIN. Фестиваль “Северное сияние”. “Подробности” в 12:10.

Открылся конкурс проектных заявок по Программе приграничного сотрудничества Россия – Эстония на период до 2020 года. В программе намерен участвовать и город Муствеэ.

Эстонский конкурс GLEN приглашает волонтеров принять участие в проектах сотрудничества в развивающихся странах.

В Нарве стартовала развивающая программа для подростков SPIN.

В Центре русской культуры пройдет 10-й фестиваль творческих коллективов русских школ и гимназий Таллинна “Северное сияние”.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Ольга Шубин.