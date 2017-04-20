Ситуацию в Сирии мирным путем не решить. Жители Эстонии не готовы к пенсии. Акция "Поможем ветеранам в преддверии 9 мая!" в Таллинне. "Подробности" в 12:10.

Непрекращающийся сирийский конфликт. По мнению эстонских евродепутатов, ситуацию в Сирии мирным путем практически не решить.

По итогам исследования, проведенного пенсионным фондом SEB банка, о готовности жителей Эстонии к пенсии в 2017 году стало очевидно, что у людей, живущих в нашей стране, очень низкий уровень осведомленности о том, какие доходы их ждут после выхода на пенсию, и какие возможности у них сегодня есть, чтобы подкрепить свои финансы в пожилом возрасте.

В Таллинне стартовала акция "Поможем ветеранам в преддверии 9 мая!" в поддержку ветеранов Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. Акция проводится с 2008 года дважды в год.

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Сергей Овченков.