Лучшие предприниматели года в Нарве. Безвизовый режим с Украиной. “Школа молодых лидеров”: развитие гражданского общества. “Подробности” в 12:10.

– Подведены итоги конкурса “Предприниматель года Нарвы”.

– С введением безвизового режима с Украиной могут возникнуть проблемы. Некоторые европейские наблюдатели предполагают, что Украина недобросовестно выполняет взятые на себя обязательства.

– Молодежь из Ида-Вирумаа стимулируют стать более активными и принять участие в развитии гражданского общества. Проект “Школа молодых лидеров” помогает подросткам придумать идеи для социальных проектов, написать соответствующие проекты и попытаться запустить их в сотрудничестве с государственными структурами.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Артур Аукон.