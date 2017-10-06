Подробности
Как поменять семейного врача? Основания сотрудничества между государством и владельцами квартир кардинально меняются. У детей, имеющих особые потребности, появится возможность учиться в обычной школе возле дома. О работе школы творческого развития "Bjarte". "Подробности" в 11:05.
- Как поменять семейного врача? В каких случаях можно получить отказ? По какому принципу формируются списки пациентов у семейного врача?
- Государство прекращает субсидирование реконструкции много- и малоквартирых домов и теперь основания сотрудничества между государством и владельцами квартир кардинально меняются.
- С нового года у детей, имеющих особые потребности, появится возможность учиться в обычной школе возле дома, где для них будут созданы все необходимые условия.
- Школа творческого развития "Bjarte" делает мечту реальностью.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Ольга Шубин.
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