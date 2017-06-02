Подробности
Трудовая инспекция: очередная проверка предприятий. Компенсация больничного с первого дня. Депрессия у пожилых людей в Эстонии. Молодежный праздник песни и танца: песен на русском не будет. "Подробности" в 12:10.
- Полностью избежать профессиональных заболеваний пока невозможно, но снизить риски и улучшить условия труда вполне реально. Трудовая инспекция провела очередную проверку предприятий. Какие нарушения были выявлены?
- Профсоюзы призывают работодателей добровольно компенсировать работникам больничный с первого дня. Что будет, если уговоры не подействуют?
- Пожилые люди в Эстонии часто находятся в депрессии, но в обществе на это мало обращают внимание – как исправить положение?
- Программа Молодежного праздника песни и танца сверстана, исполнять песни на русском не планируется.
Об этом и не только – программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Инга Пальмисте.
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