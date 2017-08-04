Подробности
Эдгар Сависаар со своим списком на местных выборах. Дополнительные санкции против России. Гибель собак на борту самолета. "Подробности" в 12:10.
- Бывший председатель Центристской партии, отстраненный от должности мэра Таллинна, Эдгар Сависаар подтвердил, что пойдет на местные выборы со своим списком.
- Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, заявив при этом, что документ содержит антиконституционные положения.
- В сообществе "Собачники Эстонии" в социальной сети Facebook было описано несколько случаев гибели собак на борту самолета. На каких условиях различные авиакомпании перевозят животных, какие варианты страховок существуют и кто ответственен за возможный летальный исход?
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущий – Сергей Овченков.
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