Эдгар Сависаар со своим списком на местных выборах. Дополнительные санкции против России. Гибель собак на борту самолета. "Подробности" в 12:10.

Бывший председатель Центристской партии, отстраненный от должности мэра Таллинна, Эдгар Сависаар подтвердил, что пойдет на местные выборы со своим списком.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, заявив при этом, что документ содержит антиконституционные положения.

В сообществе "Собачники Эстонии" в социальной сети Facebook было описано несколько случаев гибели собак на борту самолета. На каких условиях различные авиакомпании перевозят животных, какие варианты страховок существуют и кто ответственен за возможный летальный исход?

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущий – Сергей Овченков.