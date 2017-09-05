Подробности
Система защиты детей в Эстонии. Ситуация вокруг КНДР. Школа за решеткой: начало учебного года в тюрьмах. "Подробности" в 11:05.
- Система защиты детей в Эстонии. Как социальные работники взаимодействуют с семьями? Почему детей все же изымают из семей и как это происходит?
- Ситуация вокруг КНДР. Адекватна ли реакция мирового сообщества на угрозы, исходящие из Пхеньяна?
- Школа за решеткой. Почти 300 человек, отбывающих заключение, сели в новом году за парты.
Эти и другие темы – в программе "Подробности". Ведущий – Андриан Череменин.
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