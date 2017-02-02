Ратификация договора о российско-эстонской границе. Россия – Эстония: программа транспограничного сотрудничества. “Подробности” в 12:10.

Ратификация договора о российско-эстонской границе. Будет ли подписан договор в текущем году?

Программа транспограничного сотрудничества. Трудно ли поддерживать культурные связи и строить деловые отношения, учитывая напряженность взаимоотношений между Россией и Эстонией?

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Юлия Лукашенкина.