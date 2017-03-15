Подробности
Рамочное соглашение об активном старении. Более 5000 несчастных случаев на рабочем месте за год. "Подробности" в 12:10.
- Работодатели и профсоюзы Европейского союза подписали рамочное соглашение об активном старении. В Эстонии планируется применить документ к концу года. О чем договорились европейские социальные партнеры?
- В нашей стране зарегистрировано более 5000 несчастных случаев на рабочем месте за год. Это рекордное количество за последние 10 лет. В чем причина такого роста? Как сделать труд более безопасным?
Об этом и многом другом – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Инга Пальмисте.
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