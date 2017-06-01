Подробности
Люди продолжают неправильно парковаться. Восемь пунктов по обмену шприцев по всему Таллинну. Европейская программа развития регионов. "Подробности" в 12:10.
- Страховые компании бьют тревогу: люди продолжают неправильно парковаться, из-за чего количество ходатайств о возмещении в прошлом году составило уже 13 000.
- Институт развития здоровья хочет установить восемь пунктов по обмену шприцев по всему Таллинну. Жители районов обеспокоены не на шутку.
- В Хельсинки Европейская комиссия проводит встречу, посвященную европейской программе развития регионов.
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущий – Сергей Овченков.
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