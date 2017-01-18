Каким будет президент США Дональд Трамп? Профессиональное образование для молодежи. Тематические семинары для руководителей НКО. Новый рекорд RMK: из государственных лесов вывезено 11500 елок. “Подробности” в 12:10.

До выборов он воспринимался как пророссийский кандидат. Сегодня же ясно, что далеко не всё так однозначно. Каким будет президент США Дональд Трамп? Инаугурация намечена на пятницу.

"Я б в рабочие пошел, пусть меня научат". Стартует кампания по информированию молодежи о возможностях получения профессионального образования.

Харьюский центр предпринимательства и развития приглашает как начинающих, так и продвинутых руководителей НКО на тематические семинары.

В преддверии праздников жители Эстонии вывезли из государственных лесов 11500 елок, тем самым установив новый рекорд кампаний RMK.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Андриан Череменин.