Визит вице-президента США Майка Пенса в Эстонию. Домашние питомцы и лето: сезонные проблемы и пути их решения. "Тотальный диктант" продолжает развиваться. "Подробности" в 12:10.

Завершился визит вице-президента США Майка Пенса в Эстонию. Сигналы, посланные вторым человеком Соединенных Штатов странам Балтии, Европе и России, проанализируем с политологом Вячеславом Морозовым.

Домашние питомцы и лето: основные сезонные проблемы и пути их решения. Комментарий руководителя приюта для домашних животных Ларисы Козыревой.

"Тотальный диктант" продолжает развиваться. В ходе стратегической сессии во Владивостоке объявлена дата следующей акции, а также приняты другие важные решения.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущий – Андриан Череменин.