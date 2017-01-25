Подробности
Эпидемия гепатита -С и ВИЧ-инфекции: где и как пройти тестирование? Портал DigiDoc: новые возможности для решения бюрократических вопросов. “Подробности” в 12:10.
- Государственная кампания по раннему выявлению гепатита -С и ВИЧ-инфекции и борьбе с этими заболеваниями. В Эстонии – эпидемия двух инфекционных заболеваний: гепатита -С и ВИЧ-инфекции. Кто в группе риска? Где и как пройти тестирование?
- Портал DigiDoc предлагает целый спектр новых возможностей, связанных с подписанием документов. Какие новые функции помогут обычным пользователям и предпринимателям решать бюрократические вопросы быстрее и эффективнее?
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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