Местные выборы: борьба. В ожидании птичьего гриппа. О потреблении сахара. "Подробности" в 12:10.

Предстоящие осенью местные выборы обостряют борьбу не только между политическими партиями, но и внутрипартийную конкуренцию между будущими кандидатами. Почему главная интрига закручивается среди центристов и именно в Таллинне?

Эстония в ожидании птичьего гриппа: профилактические ограничения для фермерских хозяйств вводятся с 1 апреля. Сколько в нашей стране птицеферм? Что будет, если не удастся предупредить вспышку?

Нужно ли уменьшить потребление сахара? Как измерить? Начинается государственная разъяснительная кампания.

Об этом и не только – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Инга Пальмисте.