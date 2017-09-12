Подробности
Голосование на муниципальных выборах. Дорожное страхование через мобильное приложение. Увлекательный квест от RMK. У Русского театра новый художественный руководитель. "Подробности" в 11:05.
- Каким образом вы планируете голосовать на предстоящих муниципальных выборах: через интернет или обычным способом? Мы ждем вашу точку зрения!
- На рынке появилось решение электронного страхования, которое позволяет с помощью мобильного приложения застраховать транспортное средство и платить только за те дни, в которые водитель пользуется автомобилем.
- RMK приглашает принять участие в увлекательном квесте.
- Новый художественный руководитель Русского театра Филипп Лось приступил к своим рабочим обязанностям.
Эти и другие темы – в программе "Подробности". Ведущий – Сергей Овченков.
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