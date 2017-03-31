Подробности
Руфинг: прогулки по крышам и высотным объектам. Опасное увлечение становится популярным в Эстонии. “Подробности” в 12:10.
Руфинг – cтрасть к экстриму и желание сделать удачное "селфи" – набирает популярность и в Эстонии. По мнению психологов, таким увлечением подростки пытаются себя испытать, а в интернете получают поддержку в виде лайков.
К каким последствиям может привести новая молодежная забава?
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Кира Эвве.
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