Анализ сегодняшнего рынка труда: в будущем понадобятся прежде всего высококвалифицированные специалисты. “Подробности” в 12:10!

Уже через несколько лет вновь будет ощущаться нехватка трудоспособных людей с высшим образованием. Например, в областях деревообработки, программирования, инженерии. Также понадобятся работники в сфере здравоохранения и социальных услуг.

Анализ сегодняшнего рынка рабочей силы и его тенденции – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Кира Эвве.