Подробности
О трудовом клубе и семинарах по поиску работы. Военный конфликт на территории Эстонии. Научное направление развития общества. Урмас Сыырумаа выступит со своим избирательным списком на местных выборах. "Подробности" в 12:10.
- Услуги, предоставляемые Кассой по безработице, помогают людям найти работу в несколько раз быстрее, а новое рабочее место может быть намного интереснее. С семинарами по поиску работы и трудовым клубом познакомит представитель Кассы по безработице.
- Почти половина жителей Эстонии опасаются военного конфликта на территории страны. Есть ли к тому основания? Ситуацию проанализирует эксперт в области безопасности и участник миротворческих акций.
- Научное направление развития общества – залог эффективного экономического развития страны. Опытом поделится Министр образования и науки Юго-Западного региона Германии.
- Председатель Олимпийского комитета и бизнесмен Урмас Сыырумаа выступит со своим избирательным списком на выборах в местные органы самоуправления в Таллинне. Предприниматель расскажет, решение каких вопросов и проблем он считает необходимым для благополучия жителей столицы.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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