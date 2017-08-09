Близится начало учебного года. Объединение Таллиннского технического университета и ИТ-колледжа. Бесплатное лечение от алкогольной зависимости. "Подробности" – в 12:10.

- До 1 сентября осталось меньше месяца. Должен ли учебный год обязательно начинаться именно в этот день? Сколько детей приступят к учебе этой осенью? Изменилось ли количество школ? Как обстоит дело с питанием и учебниками?

- В августе вступил в силу договор об объединении Таллиннского технического университета и ИТ-колледжа. Сможет ли теперь Эстония обеспечить себя специалистами в области инфотехнологий?

- В рамках программы "За трезвую и здоровую Эстонию" можно получить бесплатное лечение от алкогольной зависимости. Куда обращаться и каковы условия?

Ведущая – Инга Пальмисте.