Северо-Восток: проблемы с финансированием больниц. Дата-роуминг в ЕС. Партия реформ на грядущих местных выборах. “Подробности” в 12:10.

Проблемы с финансированием больниц на Северо-Востоке все сильнее волнуют медицинских работников. Насколько больно это ударит по простым пациентам?

Несмотря на первоначальные планы, дата-роуминг в ЕС может остаться платным. Комментарии вице-президента Европейской комиссии

Сможет ли Партия реформ преодолеть внутренние противоречия и под руководством нового председателя изменить расклад сил на грядущих местных выборах?

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Артур Аукон.