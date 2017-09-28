Борьба с курением. Новый вид компьютерного мошенничества. Транспортный коллапс в Таллинне. "Подробности" в 11:05.

Курят соседи – страдаете вы? Можно ли на законодательном уровне урегулировать эту проблему и запретят ли курить на балконах?

В социальных сетях в последние дни снова активизировалась кампания розыгрыша авиабилетов. Мошенническая схема, цель которой – получить большое число кликов.

В конце этой недели столичным автомобилистам придется несладко. Каких улиц стоит избегать, чтобы не попасть в пробку?

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Кира Эвве.