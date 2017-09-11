Подробности
Движение в Таллинне. Дачный сезон завершается. Пособия одиноким пенсионерам. Государственного пособия в размере 115 евро. Украина и поддержка ЕС. "Подробности" в 11:05.
- Ремонтные работы на улицах города, председательство Эстонии в Совете ЕС, начало учебного года – все это стало причиной серьезных заторов на дорогах. Возможно ли разрешить эту непростую ситуацию?
- Как обезопасить летние дома от взломов и воров?
- Кто имеет право на получение государственного пособия в размере 115 евро?
- Евросоюз планирует поддержать восстановление Донбаса. Как и при каких условиях Украина может получить поддержку от ЕС?
Эти и другие темы – в программе "Подробности". Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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