Дональд Трамп вступает в должность. Неразумное потребление: средняя эстонская семья выбрасывает 200 евро в год. Прогнозы экономического роста в Эстонии. “Подробности” в 12:10.

Дональд Трамп вступает в должность. Что ожидать от прихода крупного бизнесмена в большую политику?

Продуктов на сумму в 200 евро средняя эстонская семья выбрасывает в мусорный контейнер. Каково влияние неразумного потребления на общество, окружающую среду и экономику?

Прогнозы экономического роста в Эстонии. Изменения в мировой экономике и экономике нашей страны.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Юлия Лукашенкина.