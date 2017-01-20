Подробности
Дональд Трамп вступает в должность. Неразумное потребление: средняя эстонская семья выбрасывает 200 евро в год. Прогнозы экономического роста в Эстонии. “Подробности” в 12:10.
- Дональд Трамп вступает в должность. Что ожидать от прихода крупного бизнесмена в большую политику?
- Продуктов на сумму в 200 евро средняя эстонская семья выбрасывает в мусорный контейнер. Каково влияние неразумного потребления на общество, окружающую среду и экономику?
- Прогнозы экономического роста в Эстонии. Изменения в мировой экономике и экономике нашей страны.
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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