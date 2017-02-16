Санкции Запада в отношении России. Разговорник и языковые курсы для нарвских таксистов. Новая волна телефонного мошенничества. “Подробности” в 12:10.

Санкции Запада в отношении России: каковы последствия для российской экономики и стран ЕС? Мнение эксперта.

Нарвских таксистов будут учить эстонскому: сначала предложат разговорник, потом – курсы. Будет ли толк?

Вновь активизировались телефонные мошенники. Предлагают выгодно вложить деньги и быстро получить большую прибыль. Каких сумм лишились доверчивые инвесторы? Как не попасться на удочку злоумышленников?

Об этом и не только – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Инга Пальмисте.