Новая Программа иммунизации. Поддержка семьям, воспитывающим больных детей. Нерест лососёвых и запрет на вылов рыбы в реках Эстонии. "Подробности" в 11:05.

С 1 января 2018 года в Эстонии вступит в действие новая Программа иммунизации. Что изменится? Какие вакцины будут закуплены, от каких болезней? Кому будут делать прививки?

Детский фонд клиники Тартуского университета может оказать поддержку семьям, воспитывающим больных детей. Каковы условия и сроки?

До 15 ноября действует запрет на вылов рыбы в реках Эстонии в связи с нерестом лососёвых. Есть ли исключения? Что грозит нарушителям?

Эти и другие темы – в "Подробностях" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Инга Пальмисте.