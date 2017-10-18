Подробности
Новая Программа иммунизации. Поддержка семьям, воспитывающим больных детей. Нерест лососёвых и запрет на вылов рыбы в реках Эстонии. "Подробности" в 11:05.
- С 1 января 2018 года в Эстонии вступит в действие новая Программа иммунизации. Что изменится? Какие вакцины будут закуплены, от каких болезней? Кому будут делать прививки?
- Детский фонд клиники Тартуского университета может оказать поддержку семьям, воспитывающим больных детей. Каковы условия и сроки?
- До 15 ноября действует запрет на вылов рыбы в реках Эстонии в связи с нерестом лососёвых. Есть ли исключения? Что грозит нарушителям?
Эти и другие темы – в "Подробностях" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Инга Пальмисте.
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