Безопасность стран ЕС: новый уровень. Мати Райдма – советник Спасательного департамента. Авиакомпания “Нордика”: планы на лето и новые направления. “Подробности” в 12:10.

Реально ли вывести сотрудничество в области безопасности между странами ЕС на принципиально новый уровень? Нужно ли это? Автор рапорта о создании Европейского оборонительного союза, депутат Европаламента Урмас Паэт считает, что вполне реально, а также приводит массу аргументов "за".

Мати Райдма, 10 лет посвятивший политике, вернулся в Спасательный департамент, которым он руководил в первой половине 2000-х. Теперь он занимает должность советника.

Авиакомпания “Нордика” готова поделиться планами на лето и рассказать о новых направлениях.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Андриан Череменин.