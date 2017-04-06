Подробности
Проект "Живу как пенсионер". Резолюция о выходе Великобритании из ЕС. Весенние толоки по уборке города. Тартускому музею природы – 215 лет. "Подробности" в 12:10.
- Проект "Живу как пенсионер" – эксперимент, в ходе которого трое жителей Эстонии – представители поколений Х, Y и Z – попробуют в течении месяца прожить на пенсию, выплачиваемую в нашей стране. В чем цель проекта? И какова мотивация каждого из участников?
- Вчера депутаты Европарламента в ходе пленарного заседания в Страсбурге одобрили резолюцию, в которой прописаны условия переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Голосованию предшествовали дебаты. Итоги по просьбе Андриана Череменина подвел евродепутат от Эстонии Индрек Таранд.
- Весенние толоки по уборке города стартуют 6 апреля в нашей столице. Какие мероприятия в течение месячника по уборке городского пространства пройдут в Таллинне?
- Тартускому музею природы исполняется 215 лет. Чем живет старейший музей Эстонии сегодня? Какие события ожидают гостей в день рождения?
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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