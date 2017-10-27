Борьба с торговлей людьми и приравненной к ней эксплуатацией рабочей силы. "Подробности" в 11:05.

Торговля людьми имеет разные формы проявления. Её жертвы могут подвергаться сексуальной эксплуатации. Эксплуатация жертв может происходить также и на рабочем месте. Например, на сотрудника навязывают долговые обязательства или же используют его зависимость, либо делают его зависимым.

Узнаем об опыте других стран, а также поинтересуемся тенденциями в Эстонии.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Кира Эвве.