Конфликт между сторонниками традиционного таксоизвоза и любителями услуги совместной поездки может вскоре разрешиться. Последние пропагандируют принципы так называемой "разделяемой экономики", то есть стороны разделяют между собой расходы, что в свою очередь сбивает цену на услуги традиционного такси. Однако услуга совместной поездки в Эстонии пока вне закона и никак не регулируется.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Кира Эвве.