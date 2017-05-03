Подробности
В Рийгикогу обсудили предложения министерства экономики по урегулированию рынка таксоуслуг. "Подробности" в 12:10!
Конфликт между сторонниками традиционного таксоизвоза и любителями услуги совместной поездки может вскоре разрешиться. Последние пропагандируют принципы так называемой "разделяемой экономики", то есть стороны разделяют между собой расходы, что в свою очередь сбивает цену на услуги традиционного такси. Однако услуга совместной поездки в Эстонии пока вне закона и никак не регулируется.
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Кира Эвве.
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